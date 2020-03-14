Алматинцам не нужно ехать в лабораторию, чтобы сдать тест на коронавирус

Любая поликлиника и инфекционная больница может сделать осмотр и взять мазок.

В Алматы есть три лаборатории, где проверяют на коронавирус. О том, что делать, если у вас есть симптомы нового вируса, рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров Айзат Молдагасимова, передает zakon.kz.

Молдагасимова сообщила, что тесты на коронавирус будут делать только в том случае, если человек прибыл из неблагополучной по эпидобстановке страны.

Если у человека есть симптомы коронавируса, то нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в инфекционную больницу. Тесты будут делать только в том случае, если человек прибыл из неблагополучной по коронавирусу стране, - сказала она.

Лабораторные исследования на коронавирус проводятся, если есть симптомы.

Эпидемиологический анамнез должен быть, то есть человек либо был в контакте, пребывал в какой-то стране (прим.: из списка стран с коронавирусом) и плохо себя почувствовал. Тесты делаются бесплатно, - пояснила спикер.

Если у вас появились катаральные явления и вы себя плохо чувствуете, то нужно вызвать домой скорую.

Но тем не менее, если вы решили сами проехать в поликлинику, то там по показаниям мазок сделают и отправят на обследование. (Тесты) максимально в течение трех часов делаются. С выгрузкой, загрузкой, выкладкой - 3-4 часа максимум, - сообщила Моладагасимова.

По ее словам, любая поликлиника и инфекционная больница может сделать осмотр и взять мазок.

В Алматы три лаборатории, которые до 800 исследований в день могут проводить.

Если у вас или ваших близких есть подозрение на вирус либо проявляются симптомы, главный санитарный врач Алматы порекомендовала обращаться:

- в поликлинику по месту жительства (в субботу они работают до вечера);

- звонить в скорую по номеру 103;

- на телефон горячей линии МЗ РК 1406;

- позвонить на горячую линию по номерам: 382-35-36; 382-33-50.

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