Кондуктор попал под колеса автобуса, на котором работал в Уральске
По данному факту начато досудебное расследование.
Фото : инАлматы14 марта 2020, 14:06
Водитель пассажирского автобуса №7 начал трогаться, чтобы отъехать от остановки, и в этот момент кондуктор выпал из автобуса и попал под задние колеса, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.
В результате ДТП кондуктор с различными травмами был госпитализирован в отделение реанимации ГМБ Уральска.
Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был трезв. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в пресс-службе полиции.
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