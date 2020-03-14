Жители Тараза посадили четыре тысячи деревьев в ходе субботника

В общегородском субботнике глава региона Бердибек Сапарбаев, члены областного и городского советов ветеранов, руководители и представители общественных советов, молодежных и волонтерских организаций.

В Жамбылской области стартовал весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города, сообщает zakon.kz.

Так, в парке "Жеңіс" имени Б.Момышулы с самого раннего утра в субботу 14 марта начал собираться народ. В общегородском субботнике глава региона Бердибек Сапарбаев, члены областного и городского советов ветеранов, руководители и представители общественных советов, молодежных и волонтерских организаций.

Каждый из нас должен стремиться содержать в чистоте свой двор, свою улицу, город, район. Субботники по благоустройству стали хорошей традицией, хотелось бы видеть больше активности и неравнодушия от граждан в плане не только уборки территорий и посадки деревьев, но и сохранения в дальнейшем зеленых насаждений. Ведь все начинается с детства, и субботники имеют огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. Приятно, когда жители включаются в процесс, приобщают своих детей к благому делу, приучают к порядку и чистоте. Давайте все вместе создадим вокруг уют и порядок! - отметил Бердибек Сапарбаев.

Субботники прошли также возле здания областного акимата, у монумента Казахского ханства, в районе аэропорта "Аулие-ата", по улицам Ниеткалиева, Сулейменова и другим улицам. ТОО "Жасыл Ел - Тараз" обеспечило участников субботника всем необходимым оборудованием.

Мероприятия по двухмесячнику объявлены с 1 марта до 1 мая этого года. Центральные части города, магистральные улицы и парки, микрорайоны областного центра закреплены за учреждениями, предприятиями и другими формами предпринимательства. Аналогичная работа проводится во всех районах области.

В этот день в областном центре были высажены 225 саженцев березы, 2900 кленов , 150 акаций, 800 деревьев ясеня, а также несколько десятков саженцев сосен, магнолий, в целом – более четырех тысяч новых деревьев.

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