Ситуация по коронавирусу в Алматы. Онлайн-трансляция
Пресс-конференция о состоянии лиц, зараженных коронавирусом.
Фото : babyrisk.ru14 марта 2020, 15:05
В Алматы идет пресс-конференция по ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.
На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы идет пресс-конференция о состоянии лиц, зараженных коронавирусом.
Спикеры:
1. Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.
2. Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Асель Калыкова.
Предлагаем вашему вниманию трансляцию.
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