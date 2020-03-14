Ситуация по коронавирусу в Алматы. Онлайн-трансляция

Пресс-конференция о состоянии лиц, зараженных коронавирусом.

В Алматы идет пресс-конференция по ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы идет пресс-конференция о состоянии лиц, зараженных коронавирусом.

Спикеры:

1. Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

2. Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Асель Калыкова.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!