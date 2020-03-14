Apple закрывает свои магазины за пределами Китая
Сотрудники закрывшихся офисов будут продолжать получать стандартную заработную плату.
Фото : Arnd Wiegmann14 марта 2020, 15:52
Американская компания Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом в пятницу сообщил глава Apple Тим Кук. Ранее компания информировала о временном закрытии магазинов на территории материкового Китая из-за распространения коронавируса.
На сегодняшний день все наши магазины в Большом Китае уже открыты <...> Так как уровень заболеваемости продолжает расти в других местах, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды, а также покупателей. Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Apple.
Кук подчеркнул, что сотрудники закрывшихся офисов будут продолжать получать стандартную заработную плату. Приобрести товары производителя по-прежнему можно в интернет-магазинах.
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