В Кыргызстане "усиливаются беспокойства" с обнаружением коронавируса в Казахстане

Школы и вузы Кыргызстана закрывают на трехнедельный карантин с 16 марта.

Все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрываются на трехнедельный карантин, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов и полномочных представителей правительства в регионах, - говорится в сообщении пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что все страны мира, несмотря на экономические потери, поставив здоровье населения на первое место, пошли на закрытие границ и маршрутов.

Кыргызстан также работает в данном направлении. Надо открыто говорить, что вся эта ситуация влияет на экономику. Мы должны перейти на режим экономии расходов республиканского бюджета и быть готовыми к угрозам и вызовам, - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков еще раз особо отметил, что здоровье населения страны - это первоочередной вопрос. Подчеркнул, что ситуация по коронавирусу находится под его личным контролем, ежечасно поступает различная информация от государственных органов.

В обществе имеются различные домыслы, разговоры. В век цифровизации неподтвержденная информация быстро распространяется по социальным сетям. Есть и те, кто сомневается в отсутствии коронавируса в стране. С регистрацией данной инфекции в ближайшей соседней стране - Казахстане у нас тоже будут усиливаться беспокойства. Это естественный процесс. Мы должны усилить работу и оперативно, открыто предоставлять обществу информацию, - отметил он.

На заседании Совета безопасности в узком составе заслушана информация двух республиканских штабов по ситуации с коронавирусом.

Сооронбай Жээнбеков еще раз указал на персональную ответственность руководителей задействованных государственных органов. За ненадлежащую реализацию необходимых мероприятий будут приниматься самые строгие меры.

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