Карантин в Казахстане: Будет ли в стране единая онлайн школа?

Как продолжать обучение, если школы, колледжи и вузы закроют на долгий карантин в Казахстане?

Коронавирус распространился уже более чем на 116 стран. Наряду с проблемами борьбы с вирусом, спада экономики, карантина, а также попытками остановить распространение на весь мир, встал вопрос об обучении школьников, ведь во время карантина ученики не могут посещать школы. А сколько продлится карантин?

Этот вирус отличается быстрым распространением, а карантин - своей продолжительностью, поэтому правительствам стран приходится искать отличные от традиционных решения во всем, в том числе и в выборе формата обучения. На сегодня около 370 млн. учащихся в мире перешли на дистанционное обучение (данные от ЮНЕСКО). В Италии Министерство образования предоставило онлайн-платформу с групповыми занятиями по онлайн-видеозвонку и готовыми учебными планами, в Иране все учебные ресурсы стали бесплатными для школьников, роль учителя в Монголии и в Китае взяло на себя телевидение, показывая лекции, а в Гонконге даже уроки физической культуры проводятся через онлайн-видеотрансляцию.

Как продолжать обучение, если школы, колледжи и вузы закроют на долгий карантин в Казахстане?

Коронавирус уже официально выявлен в Казахстане и решение о переходе школ, колледжей и вузов страны на дистанционное обучение принято. Главный государственный санитарный врач страны подчеркнул, что введение дистанционного обучения для учащихся и студентов будет успешным при должном техническом оснащении. В связи с этим официально прозвучало заявление МОН РК о приоритетном выборе www.bilimland.kz среди множества образовательных электронных онлайн-платформ:

На данный момент существует платформа BilimLand, и с помощью нее мы хотим сделать дистанционное обучение в Казахстане.

Платформа существует с 2014 года, и уже в 2016 году к ней были подключены все государственные школы (около 7000) в Казахстане. Это значит, что учителя и школьники уже давно знакомы с данным сайтом, с его техническими и содержательными особенностями, и практикуют использование образовательных электронных ресурсов в своей повседневной жизни.

Учитывая тот факт, что в Китае подобная онлайн-платформа была создана только в феврале этого года и около 170 миллионов школьников и студентов только с начала марта получили возможность заниматься дома, то отечественная платформа www.bilimland.kz предоставляет родителям и школьникам Казахстана возможность учиться онлайн уже на протяжении нескольких лет.

На платформе есть интерактивные уроки по школьным предметам, содержащие обучающие видео, разнообразные упражнения, симуляторы, контрольные тесты, поурочные планы уроков и активное сообщество педагогов. Цифровые уроки разработаны в соответствии с учебной программой обновленного содержания среднего образования и рекомендованы МОН РК для учащихся с 1 по 11 классы.

Сами представители www.bilimland.kz уверены, что смогут предоставить необходимый соответствующий функционал для дистанционного обучения с онлайн-трансляцией занятий, составлением и соблюдением единого расписания, обеспечением методически грамотного интерактивного материала в виде цифровых образовательных ресурсов, разработанными поурочными планами для учителей и большим количеством обучающих и развивающих видео- и аудиоматериалов. Но все это возможно только при доверии педагогов, родителей, учеников и поддержке государства. Это очень важно, чтобы школьники получали образование, несмотря на обстоятельства, а учителям необходимо продолжать свою важную и ответственную работу - учить. И есть все основания полагать, что при переходе школ на онлайн-обучение из-за коронавируса, в Казахстане есть соответствующая платформа - www.bilimland.kz , с помощью которой каждый школьник страны продолжит свое обучение в соответствии с государственной программой.

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