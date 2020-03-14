Летевших с зараженным коронавирусом пассажиров ищут в Алматы

Руководитель управления общественного здоровья пообещал, что все будут найдены уже сегодня.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что пассажиров, летевших из Москвы с зараженным новым вирусом мужчиной, ищут, чтобы госпитализировать, передает zakon.kz.

По последнему случаю, который мы зарегистрировали [могу сказать, что] уже находим первую партию контактируемых. Сегодня все будут установлены, всех госпитализируем. (...) Всех контактных с больным мы находим и госпитализируем. Не только у нас, но и по городу Нур-Султану контактные найдены, они госпитализированы на изоляцию, - сказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

Ранее стало известно, что казахстанец, прилетевший из Москвы, заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице. Его супруга тоже госпитализирована. У нее взяли анализы на новый вирус.

Всего в Казахстане выявлено 6 случаев заражения коронавирусом. Четверо человек находятся в больнице Алматы, двое в Нур-Султане.

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