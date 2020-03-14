Педагоги в Алматы могут оформить оплачиваемый трудовой отпуск

В акимате разъяснили формат работы образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, согласно Алгоритма действий на случай регистрации случая коронавирусной инфекции среди населения Алматы Управлением образования внесены изменения в формат работы образовательных учреждений, сообщает zakon.kz.

Введен запрет на проведение образовательного процесса на объектах дополнительного образования до стабилизации эпидемиологической ситуации (дома школьников, музыкальные школы). При этом, будут сохранены места за детьми, не будут произведены родительские оплаты за образование.

В целом, в Алматы — 266 школ и 80 колледжей. С 16 марта в школах объявлены ранние каникулы, введен запрет экскурсий на период каникул для школьников. Студенты колледжей с 16 марта перейдут на дистанционное обучение.

По сотрудникам в образовательной сфере определены три категории:

1) административно-управленческий персонал — это руководитель, заместители и технические работники — будут работать в обычном режиме;

2) учителя-предметники — могут работать в дистанционном режиме, находясь дома. При этом, им будет сохранена заработная плата в полном объеме;

3) сотрудники, изъявившие желание оформить оплачиваемый трудовой отпуск, их желание будет удовлетворено полностью.

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