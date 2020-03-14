Государственные спортивные организации Алматы приостановили учебу и тренировки

Частным спортивным организациям даны рекомендации по временному приостановлению оказываемых услуг в сфере спорта.

В Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс в государственных спортивных организациях, сообщает zakon.kz.

В Алматы функционируют 14 коммунальных спортивных объектов, 9 детско-юношеских спортивных школ. Контингент занимающихся составляет более 12 тыс. человек. Согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, с 13 марта во всех государственных спортивных школах Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс.

В спортивных предприятиях, финансируемых из средств местного и республиканского бюджетов, приостановлены учебно-тренировочный процесс, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и реализация социальных проектов в сфере спорта, - говорится в сообщении Управления спорта города Алматы.

Частным спортивным организациям даны рекомендации по временному приостановлению оказываемых услуг в сфере спорта. Следует отметить, что многие организации, а также жители города с пониманием отнеслись к данной рекомендации.

Кроме того, ограничен выезд за пределы Казахстана членам сборных команд Алматы по всем видам спорта. Также отменены международные спортивные мероприятия на территории мегаполиса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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