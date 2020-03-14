Алматинская область принимает меры по недопущению распространения коронавируса

постановление принято согласно соответствующему законодательству страны и "Алгоритму действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан".

Принято постановление относительно недопущения завоза и распространения коронавируса на территории Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В связи с регистрацией в Республике Казахстан лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и в целях недопущения ввоза и распространения на территории области главным санитарным врачом Алматинской области Кайратом Баймухамбетовым принято постановление "Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области".

Данное постановление принято согласно соответствующему законодательству страны и "Алгоритму действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", утвержденные Министром здравоохранения РК и акимом Алматинской области, - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области.

В постановлении говорится о приостановлении работы МЦПС "Хоргос, начиная с 15 марта текущего года, до вынесения особого распоряжения главного государственного санитарного врача области. Также в соответствии с постановлением во всех производственных помещениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим. В зданиях с массовым и длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитарайзеры) с дезинфицирующим средством для обработки рук.

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