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"Желтые жилеты" вышли на улицы Парижа, несмотря на запрет

В полиции сказали, что провели 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям.

Фото : twitter.com/Préfecture de Police14 марта 2020, 19:29

Акция "желтых жилетов" проходит в Париже, несмотря на карантинные меры, объявленные в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Большая толпа собралась в окрестностях столичного вокзала Монпарнас и в окружении полицейских и жандармов идет маршем по улицам города.

Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами, заявили в полиции.

В полиции сказали, что провели 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям.

Как известно, "желтые жилеты" выступают против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались. В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии.


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