"Желтые жилеты" вышли на улицы Парижа, несмотря на запрет

В полиции сказали, что провели 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям.

Акция "желтых жилетов" проходит в Париже, несмотря на карантинные меры, объявленные в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Большая толпа собралась в окрестностях столичного вокзала Монпарнас и в окружении полицейских и жандармов идет маршем по улицам города.

Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами, заявили в полиции.

В полиции сказали, что провели 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям.

Intervention en cours des #FDO secteur Arago suite à des exactions commises par certains manifestants. pic.twitter.com/HsFXj2S0bs — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Как известно, "желтые жилеты" выступают против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались. В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!