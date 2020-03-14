Полиция задержала провокатора, рассылавшего фейки о драках из-за еды

Мужчина записал видео во время служебной командировки в Арысь.

Полицейские Туркестанской области задержали распространителя ложной информации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 13 марта в соцсетях и мессенджерах распространяется видео, на котором мужчина рассказывает о том, что в городе Арысь местные жители дерутся из-за продуктов и что магазины закрываются на 20 дней.

Полицейские Арысского РОП Туркестанской области установили автора и распространителя ложной информации. Им оказался житель города Шымкент. Выяснилось, что 13 марта мужчина приехал в город Арысь в служебную командировку.

Сейчас задержанный на видео раскаялся в содеянном и попросил прощения у жителей города Арысь и граждан Казахстана.

Выясняются все обстоятельства дела.

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