Премьеры Казахстана и Кыргызстана обсудили меры прохождения товаров через границу

Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов нет.

Премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил по телефону со своим коллегой из Кыргызстана Мухаммедкалием Абылгазиевым дальнейшие согласованные меры для беспрепятственного прохождения товаров через границу, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь премьера Кыргызстана Адилет Султаналиев.

Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов нет.

Наши южные соседи столкнулись проблемой. В Кыргызстане распускают слухи, что из-за коронавируса закрыта граница с Казахстаном. И теперь это приведет к перебоям с поставкой муки.

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