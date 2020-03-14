Премьеры Казахстана и Кыргызстана обсудили меры прохождения товаров через границу
Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов нет.
Фото : 365Info14 марта 2020, 21:03
Премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил по телефону со своим коллегой из Кыргызстана Мухаммедкалием Абылгазиевым дальнейшие согласованные меры для беспрепятственного прохождения товаров через границу, сообщает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь премьера Кыргызстана Адилет Султаналиев.
Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов нет.
Наши южные соседи столкнулись проблемой. В Кыргызстане распускают слухи, что из-за коронавируса закрыта граница с Казахстаном. И теперь это приведет к перебоям с поставкой муки.
March 14, 2020
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