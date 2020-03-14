Клип Little Big для Евровидения вышел в тренды YouTube

Комментаторы дали свое объяснение такому успеху.

Клип группы Little Big на песню Uno набирает популярность на официальном YouTube-канале музыкального конкурса Евровидение-2020, сообщает zakon.kz.

Он был опубликован 13 марта в час ночи и на данный момент набрал уже 13 с половиной миллионов просмотров. Кроме прочего, ролик лидирует во вкладке "В тренде" с момента релиза.

Комментаторы под видео дали свое объяснение такому успеху.

Песня очень веселая, бесшабашная, ее хочется напевать, а на видеоряде просто, как говорится, "залипаешь".

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах. Конкурс станет 65-м по счету и пройдет под лозунгом Open Up ("Откройся"). Право провести конкурс у себя голландцы получили после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на конкурсе в израильском Тель-Авиве в 2019 году.

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