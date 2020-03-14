В китайской провинции выписался последний излечившийся от коронавируса пациент

Ранее провинция Шаньси понизила уровень экстренного реагирования на вспышку COVID-19 со второго до третьего уровня.

В провинции Шаньси выписались из больниц все пациенты, болевшие COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на СИНЬХУА Новости.

В провинции были вылечены и выписаны все пациенты с подтвержденными случаями COVID-19, проходившими здесь лечение.

В общей сложности в Шаньси было зарегистрировано 133 подтвержденных случая заболевания. По словам Чжан Бо, замглавы Комитета по делам здравоохранения провинции Шаньси, традиционная китайская медицина широко использовалась при лечении пациентов.

По состоянию на конец пятницы, в провинции не умер ни один заболевший COVID-19 пациент.

К концу пятницы в провинции не было зафиксировано никаких новых подтвержденных случаев в течение 18 дней подряд.

Ранее провинция понизила уровень экстренного реагирования на вспышку COVID-19 со второго до третьего уровня.

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