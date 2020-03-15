Трамп сдал тест на коронавирус

Кроме того, американский президент заявил, что он измерил температуру и она на уровне нормы.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что сдал тест на коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Результаты станут известны через один-два дня.

Представителей прессы Трамп заверил, что температура у него в норме, а чувствует он себя хорошо.



Глава Белого дома также заверил, что проверять состояние здоровье будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и вице-президентом Майком Пенсом. Температуру также стали мерить у журналистов, которые посещают пресс-конференции с участием главы государства.

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