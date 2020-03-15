Окончательное решение по проведению чемпионата Европы летом 2020 года УЕФА огласит 17 марта.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Член исполкома ФИФА и Внеочередного конгресса УЕФА Эвелина Кристиллин прокомментировала ситуацию с паузой ведущих футбольных чемпионатов из-за коронавируса.

Не было никаких задержек в приостановке проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. УЕФА – это конфедерация и не может действовать в одностороннем порядке. Не могу прочитать мысли других представителей Конгресса УЕФА, но считаю, что сейчас уместно отложить Евро на год и оставить время для завершения национальных первенств. Поэтому мы оцениваем возможность переноса Евро-2020 на следующий год.

Окончательное решение по проведению чемпионата Европы летом 2020 года УЕФА должен будет огласить 17 марта. Ранее организация приостановила розыгрыши всех турниров, которые проводятся под ее эгидой, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По последним данным, в мире зафиксировано более 154 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло при этом 5789 человек, излечилось — 72587. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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