Дождь и снег ожидает казахстанцев 15 марта

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на юге – гроза.

На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает zakon.kz.

Лишь на юге, востоке и в центре сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на юге – гроза, - - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-50, местами порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами гроза, утром и днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – местами гололед.

В Актюбинской области местами ожидается туман, усиление ветра 16 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются усиление ветра 15-0 м/с, ночью – туман, гололед.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Туркестанской области днем местами, в Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 14°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 3°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 15 марта.

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