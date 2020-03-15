Раскрыт результат анализа Дональда Трампа на коронавирус

Спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у президента нет никаких симптомов заболевания.

Согласно меморандуму лечащего врача президента Шона Конли, анализ показал, что у президента США Дональда Трампа нет коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат, - говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

По словам Конли, спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у президента нет никаких симптомов заболевания.

В частности, сам Трамп сообщил, что перед пресс-конференцией в субботу у него измерили температуру и она была "абсолютно нормальная".

Ранее посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с Трампом, с положительным диагнозом на вирус.

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