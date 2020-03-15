Пранкер, шутивший над пассажирами алматинского метро, арестован

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Коронавирус в алматинском метро. Реакция людей бесценна???? #пранк #коронавирус #метро #алматы

Публикация от ????INSTA_PRIKOLY???? - НЕ ГРУСТИ!✌ (@insta_prikoly) 13 Мар 2020 в 3:25 PDT