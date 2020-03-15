Пранкер, шутивший над пассажирами алматинского метро, арестован
Он пугал пассажиров Метрополитена, имитируя непрекращающийся кашель.
Фото : ДП Алматы15 марта 2020, 07:48
В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-х летнего жителя Алматы, сообщает zakon.kz.
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Коронавирус в алматинском метро. Реакция людей бесценна???? #пранк #коронавирус #метро #алматы
Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради, так называемого, хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по ст. 434 КРКобАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток, - информировала официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Перед началом судебного процесса гр. Х. публично принес свои извинения гражданам.
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