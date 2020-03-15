В капшагайском пункте приема металлолома произошел взрыв, есть погибший

На место выехала следственно-оперативная группа.

14 марта около 13.30 часов произошел взрыв на пункте приема металлолома в городе Капшагай, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тelegram канал @zhestkaz.

По предоставленной информации подписчика канала, взрыв произошел в результате детонации одного из снарядов, находящихся среди сдаваемого металла.

Погиб гражданин РК Бакиров Музафар Ильясович, 1996 года рождения. На месте проишествия он работал приемщиком металла.

Металлолом сдавали якобы вчера. Сдатчиков установили, на место выехала следственно-оперативная группа..

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