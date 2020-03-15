21-летнюю жительницу Костанайской области арестовали в России

Ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В Магнитогорске арестовали 21-летнюю жительницу Костанайской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТоболИнфо.

По данным правоохранителей, 9 марта в городе Магнитогорске жительница Казахстана приобрела у неустановленного лица героин, расфасованный в 27 пакетах.

Пять свертков она успела спрятать в местах закладок, а остальные 22 пакета у нее обнаружили сотрудники полиции Правобережного района Магнитогорска. Девушку задержали.

Общий вес изъятого у казахстанки героина составил 68 граммов, что является крупным размером. Свою вину девушка признала полностью.

Несмотря на молодой возраст, в ее действиях усматривается рецидив преступлений, поскольку она ранее восемь раз привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена в Казахстане за совершение кражи и грабежа, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По ее данным, девушка вышла из мест лишения свободы в январе прошлого года. А в октябре в Казахстане совершила очередное умышленное преступление, за что ей дали условный срок.

По данным издания арестованная в Магнитогорске девушка является уроженкой села Тарановка Костанайской области. Не замужем, состоит на учете в наркологическом диспансере. Нигде никогда не работала. В Магнитогорске проживала нелегально.

Правобережный районный суд города Магнитогорске заключил девушку под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Как отметила Наталья Мамаева, гражданке Казахстана за сбыт наркотического средства грозит нешуточный срок - от 10 до 20 лет. А также штраф в размере до одного миллиона рублей (около шести миллионов тенге).

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