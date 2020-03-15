Ученые в Нидерландах близки к созданию лекарства от коронавируса

Обнаруженное антитело к новому коронавирусу стало первым подобным открытием в мире.

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу нового типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Как заявил профессор клеточной биологии Франк Гросвельд, обнаруженное антитело к новому коронавирусу стало первым подобным открытием в мире.

Есть большая вероятность того, что оно станет лекарством, которое поступит в продажу, - рассказал профессор.

Ученые продолжают свои исследования в круглосуточном режиме. Особо отмечается, что открытие еще не получило одобрения со стороны других биологов, а испытания на людях начнутся в лучшем случае через несколько месяцев.

Это многообещающий шаг, но пока еще слишком рано рассуждать о возможно его эффективности для людей, - заявил руководитель исследования Беренд-Ян Бош.

Авторы открытия считают, что профилактика лучше, чем лечение, поэтому настоящим решением проблемы с распространением коронавируса станет вакцина, но на ее разработку может уйти до двух лет.

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