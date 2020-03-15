Мусорные контейнеры и технику дезинфицируют в Алматы
Также на мусоросортировочном комплексе ведутся комплексные мероприятия по дезинфекции рабочих мест.
Фото : кадр из видео15 марта 2020, 09:41
В городе проводят обработку дезраствором площадок для сбора мусора, сообщает zakon.kz.
В акимате Алматы сообщили о проведении работ по дезинфекции контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.
В городе ведутся работы по дезинфекции контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, - говорится на странице facebook акимата.
Также на мусоросортировочном комплексе ведутся комплексные мероприятия по дезинфекции рабочих мест и спецтехники выезжающих с территории завода в город.
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