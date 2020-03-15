В ВКО хотят взыскать более 26 млн у чиновника, подделавшего диплом

По версии истца, госслужащие незаконно занимали свои должности по поддельным документам, а значит, и заработную плату они получали незаконно.

Уволенные из-за фальшивых дипломов госслужащие подали в суд на бывшего работодателя, после чего получили встречный иск с требованием вернуть государству всю ранее выплаченную им заработную плату, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В феврале 2019 года руководитель управления юстиции Бородулихинского района и его коллега из Кокпектинского района стали главными фигурантами скандала. Как выяснилось в результате внутренней проверки, чиновники заняли высокие должности, имея на руках фальшивые документы о высшем юридическом образовании. За эту уловку бывшие руководители поплатились своим добрым именем. И если уголовная ответственность их минула, то увольнения по отрицательным мотивам избежать не удалось.

Спустя некоторое время потерявшие должности чиновники подали иск на бывшего работодателя. Начальник управления юстиции Бородулихинского района захотел внести изменения в трудовую книжку и превратить "увольнение по статье" в "увольнение по собственному желанию".

А вот его коллега из Кокпектинского района решил пойти дальше и восстановиться на работе, а затем и взыскать с работодателя 1 000 000 тенге в качестве компенсации за моральный вред. Эти требования суд не удовлетворил.

После указанных событий департамент юстиции вновь обратился в суд, на этот раз с требованием о возмещении причиненного государству ущерба. Так, по версии истца, госслужащие незаконно занимали свои должности по поддельным документам, а значит, и заработную плату они получали незаконно.

Стоит отметить, что за время работы начальник юстиции Бородулихинского района получил зарплату в размере 26 185 200 тенге. Но вернуть эти деньги обратно в казну бывший работодатель не смог. Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что ответчик должным образом выполнял возложенные на него обязанности.

Что касается руководителя управления юстиции Кокпектинского района, разбирательства идут на уровне районного суда и исход дела пока что остается под вопросом.

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