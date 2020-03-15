Правительство Шанхая объявило свою официальную рекомендацию по лечению коронавируса
Внутривенный витамин С является безопасным, эффективным и противовирусным препаратом.
Фото : Пятигорск15 марта 2020, 12:02
Правительство Шанхая объявило о своей официальной рекомендации, что COVID-19 следует лечить большим количеством внутривенного витамина C, сообщает zakon.kz со ссылкой на orthomolecular.
Рекомендации по дозировке варьируются в зависимости от тяжести заболевания, от 50 до 200 миллиграммов на килограмм массы тела в день.
При внутривенном введении эти дозы составляют приблизительно от 4000 до 16000 мг для взрослого человека .
Этот специфический метод введения важен, потому что эффект витамина С к IV как минимум в десять раз сильнее, чем при оральном приеме - объяснил эксперт по внутривенной терапии, доктор медицинских наук Ацуо Янагисава.
Доктор Янагисава так же объяснил, что внутривенный витамин С является безопасным, эффективным и противовирусным препаратом широкого спектра действия.
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