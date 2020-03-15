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Правительство Шанхая объявило свою официальную рекомендацию по лечению коронавируса  

Внутривенный витамин С является безопасным, эффективным и противовирусным препаратом.

Фото : Пятигорск15 марта 2020, 12:02

Правительство Шанхая объявило о своей официальной рекомендации, что COVID-19 следует лечить большим количеством внутривенного витамина C, сообщает zakon.kz со ссылкой на orthomolecular.

Рекомендации по дозировке варьируются в зависимости от тяжести заболевания, от 50 до 200 миллиграммов на килограмм массы тела в день.

При внутривенном введении эти дозы составляют приблизительно от 4000 до 16000 мг для взрослого человека .

Этот специфический метод введения важен, потому что эффект витамина С к IV как минимум в десять раз сильнее, чем при оральном приеме - объяснил эксперт по внутривенной терапии, доктор медицинских наук Ацуо Янагисава.

Доктор Янагисава так же объяснил, что внутривенный витамин С является безопасным, эффективным и противовирусным препаратом широкого спектра действия.


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