Вернувшийся в Украину Порошенко нахамил журналистам
При этом его охранники во время осуществления видеосъемки толкали журналистов.
Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.
Отмечается, что на все попытки корреспондента узнать, почему бывший лидер страны пропустил допрос в Госбюро расследований и зачем он уезжал из страны, Порошенко ответил фразой "до свидания".
При этом его охранники во время осуществления видеосъемки толкали журналистов и заявляли, что улица - "это сейчас охраняемая территория".
На вопросы "Страны" отвечать он отказался. Нахамил и уехал на Мерседесе, - отметили журналисты в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
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