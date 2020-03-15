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Вернувшийся в Украину Порошенко нахамил журналистам

При этом его охранники во время осуществления видеосъемки толкали журналистов.

Фото : RT15 марта 2020, 12:37

Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Отмечается, что на все попытки корреспондента узнать, почему бывший лидер страны пропустил допрос в Госбюро расследований и зачем он уезжал из страны, Порошенко ответил фразой "до свидания".

При этом его охранники во время осуществления видеосъемки толкали журналистов и заявляли, что улица - "это сейчас охраняемая территория".

На вопросы "Страны" отвечать он отказался. Нахамил и уехал на Мерседесе, - отметили журналисты в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.


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