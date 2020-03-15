Роман Скляр и Ерлан Тургумбаев в ходе облета произвели аэровизуальный осмотр снегозапасов

Визуальный осмотр показал, что на большей части территории процесс снеготаяния идет стабильно.

14 марта заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев совершили облет территорий столицы и Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Произведен аэровизуальный осмотр снегозапасов населенных пунктов Косшы, Ильинка, Кажымукана, Талапкер, Коянды, Новомарковка, Вячеславского водохранилища, Астанинского контррегулятора, а также Преображенского гидроузла по руслу реки Нура.

В облете также приняли участие заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, руководитель "Казавтожол" Улан Алипов.

Визуальный осмотр показал, что на большей части территории процесс снеготаяния идет стабильно.

Компетентными службами ведется круглосуточный мониторинг как с земли, так и с помощью спутникового зондирования.

Руководством министерства внутренних дел доложено, что на равнинных реках Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях наблюдается устойчивый ледостав, а в целях предотвращения заторов проводятся взрывные работы по рыхлению льда.

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