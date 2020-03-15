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Минздрав РК проводит брифинг по коронавирусу в новом формате

Вопросы журналисты и казахстанцы могли задать в facebook на странице Минздрава.

Фото : mz.gov.kz15 марта 2020, 13:07

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проводит брифинг о ситуации с коронавирусом в стране, передает zakon.kz.

Брифинг проходит в новом формате - онлайн.

Данный формат позволит максимально оперативно оповещать население и минимизирует очный контакт со сми в целях безопасности и профилактики от коронавируса. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество, - пояснили в Минздраве.

Вопросы журналисты и казахстанцы могли задать в facebook на странице Минздрава.

Предлагаем трансляцию брифинга.


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