Минздрав РК проводит брифинг по коронавирусу в новом формате

Вопросы журналисты и казахстанцы могли задать в facebook на странице Минздрава.

Фото : mz.gov.kz

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проводит брифинг о ситуации с коронавирусом в стране, передает zakon.kz. Брифинг проходит в новом формате - онлайн. Данный формат позволит максимально оперативно оповещать население и минимизирует очный контакт со сми в целях безопасности и профилактики от коронавируса. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество, - пояснили в Минздраве. Вопросы журналисты и казахстанцы могли задать в facebook на странице Минздрава. Предлагаем трансляцию брифинга.

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