Минздрав РК проводит брифинг по коронавирусу в новом формате
Вопросы журналисты и казахстанцы могли задать в facebook на странице Минздрава.
Фото : mz.gov.kz15 марта 2020, 13:07
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проводит брифинг о ситуации с коронавирусом в стране, передает zakon.kz.
Брифинг проходит в новом формате - онлайн.
Данный формат позволит максимально оперативно оповещать население и минимизирует очный контакт со сми в целях безопасности и профилактики от коронавируса. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество, - пояснили в Минздраве.
Вопросы журналисты и казахстанцы могли задать в facebook на странице Минздрава.
Предлагаем трансляцию брифинга.
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