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В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

В Италии коронавирус диагностирован у 17 тыс. человек, более 1 тыс. скончались.

Фото : Алессандро Рота15 марта 2020, 13:33

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в Италии оказался самый высокий процент смертности от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Она предположила, что это связано с тем, что эпидемию не удалось своевременно распознать.

Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться, - рассказала она в интервью.

Таким образом, инфицированные граждане, не подозревая о заражении, продолжали вести привычный образ жизни. По информации Вуйнович, в Италии коронавирус диагностирован у 17 тыс. человек, более 1 тыс. скончались.

Кроме того, на показатель смертности влияет возраст населения - чем оно старше, тем смертность выше. У несовершеннолетних, как правило, болезнь протекает в легкой форме, в то время как представители возрастной группы 80+ переносят ее тяжелее, а смертность достигает 14%, отметила Вуйнович.


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