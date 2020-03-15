ИГИЛ выпустило памятку для боевиков по борьбе с коронавирусом
Экстремисты добавили к рекомендациям указание "верить в Бога и искать убежища в нем".
Фото : ukrinform15 марта 2020, 14:20
Террористическая организация "Исламское государство" выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Список "шариатских директив по борьбе с эпидемиями" появился в последнем номере газеты группировки "Аль-Наба". Он включает призывы держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы, - передает Daily Mail.
Также экстремисты добавили к рекомендациям указание "верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога".
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 156,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Ираке инфицировались 110 человек, 10 умерли. В Сирии, где также по-прежнему сильны позиции ИГ, о случаях заражения не сообщалось.
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