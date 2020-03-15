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WhatsApp объявила о запуске новой функции

Пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений.

Фото : wotsap24.ru15 марта 2020, 14:31

WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений, сообщает zakon.kz.

Пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений (от часа до года) или же отключить функцию в настройках, - говорится на сайте разработчиков.

Автоматическое удаление будет доступно как для групповых, так и для обычных чатов.

При активации функции рядом с индикатором времени отправки сообщения будет размещена небольшая иконка в виде часов.


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