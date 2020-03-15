WhatsApp объявила о запуске новой функции
Пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений.
Фото : wotsap24.ru15 марта 2020, 14:31
WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений, сообщает zakon.kz.
Пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений (от часа до года) или же отключить функцию в настройках, - говорится на сайте разработчиков.
Автоматическое удаление будет доступно как для групповых, так и для обычных чатов.
При активации функции рядом с индикатором времени отправки сообщения будет размещена небольшая иконка в виде часов.
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