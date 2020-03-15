WhatsApp объявила о запуске новой функции

Пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений.

WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений, сообщает zakon.kz.

Пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений (от часа до года) или же отключить функцию в настройках, - говорится на сайте разработчиков.

Автоматическое удаление будет доступно как для групповых, так и для обычных чатов.

При активации функции рядом с индикатором времени отправки сообщения будет размещена небольшая иконка в виде часов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!