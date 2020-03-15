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Создан новый тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих

В США его применение уже одобрено FDA.

Фото : ixbt15 марта 2020, 15:08

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило новый тест на коронавирус, который в десять раз ускорит тестирование пациентов по сравнению с тестированием с использованием систем MagNA Pure 24 и LightCycler 480, сообщает zakon.kz со ссылкой на ixbt.

Тест разработан Roche Holding AG и предназначен для систем cobas 6800/8800 производства этой швейцарской компании. Система 8800 при его использовании позволяет протестировать до 4128 пациентов в день, а 6800 - до 1440 пациентов.

Для теста используется образец слюны или слизи, а результат становится известен в течение четырех часов. Тест уже доступен в Европе.

Тестирование имеет решающее значение для предотвращения распространения COVID-19, поскольку оно позволяет выявлять инфицированных, даже если они не испытывают многих симптомов. Это может потенциально уменьшить общее число случаев заражения и выиграть время, необходимое для создания лучших лекарств и вакцины.

Остается добавить, что в мире установлено 695 систем cobas 6800 и 132 системы cobas 8800


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