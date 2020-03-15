Объявлен состав Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП в Казахстане
Председателем комиссии стал Мамин Аскар.
Объявлен состав Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, сообщает zakon.kz.
Председатель комиссии: Премьер-Министр РК Мамин Аскар Узакпаевич
Секретарь комиссии Руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК Койшыбаев Галымжан Тельманович
Исекешев Асет Орентаевич помощник Президента РК – Секретарь Совета Безопасности РК
Смаилов Алихан Асханович Первый заместитель Премьер-Министра РК – Министр финансов РК
Скляр Роман Васильевич Заместитель Премьер-Министра РК
Тугжанов Ералы Лукпанович Заместитель Премьер-Министра РК
Мурзалин Малик Кенесбаевич заместитель Руководителя Администрации Президента РК
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович Генеральный Прокурор РК
Масимов Карим Кажимканович Председатель Комитета национальной безопасности РК
Шакиров Аскар Оразалиевич заместитель Председателя Сената Парламента РК (по согласованию)
Божко Владимир Карпович заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК (по согласованию)
Касымов Калмуханбет Нурмуханбетович Начальник Службы государственной охраны РК
Ермекбаев Нурлан Байузакович Министр обороны РК
Тургумбаев Ерлан Заманбекович Министр внутренних дел РК
Абаев Даурен Аскербекович Министр информации и общественного развития РК
Бекетаев Марат Бакытжанович Министр юстиции РК
Биртанов Елжан Амантаевич Министр здравоохранения РК
Нурымбетов Биржан Бидайбекулы Министр труда и социальной защиты населения РК
Атамкулов Бейбут Бакирович Министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Султанов Бахыт Турлыханович Министр торговли и интеграции РК
Тлеуберди Мухтар Бескенулы Министр иностранных дел РК
Даленов Руслан Ерболатович Министр национальной экономики РК
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