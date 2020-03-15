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Полицейские застрелили алабая, покусавшего мальчика и бросившегося на врачей

Мальчик был срочно доставлен в больницу в отделение травмотологии.

Фото : polisia.kz15 марта 2020, 16:20

14 марта в дежурную часть поступило сообщение от жительницы города Аральска о том, что возле дома неизвестная собака накинулась на ее семилетнего сына, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия выехали двое полицейских. Прибыв на место, увидели, как агрессивный алабай с окровавленной пастью кидается на врачей, вызванных для доставления ребенка в больницу, и пытается укусить их.

Так как собака представляла реальную опасность для людей, помощник участкового инспектора Нурпеисов быстро увел собаку в безлюдное место, а его напарник Ермаганбетов, в целях обеспечения безопасности граждан, был вынужден применить табельное оружие и застрелить собаку.

Мальчик был срочно доставлен в больницу в отделение травмотологии, его здоровью уже ничего не угрожает.


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