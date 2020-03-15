Коронавирус или грипп? Как их отличить

Главное сходство коронавируса и гриппа – это респираторный характер заболевания. Ими легко заразиться воздушно-капельным путем и при контакте с больными.

Вспышка нового вируса COVID-19 бушует по всему миру. Симптомы заболевания легко спутать с привычными гриппом или простудой. Роспотребнадзор рассказал, в чем отличия, сообщает zakon.kz.

Обе болезни являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия. Это важно с точки зрения того, какие медико-санитарные меры могут быть приняты для реагирования на каждый вирус, – говорится в пресс-релизе, опубликованном Вести.Ru.

Чем они похожи?

Главное сходство коронавируса и гриппа – это респираторный характер заболевания. Ими легко заразиться воздушно-капельным путем и при контакте с больными, а последствия ранжируются от бессимптомного течения болезни до летального исхода. Также источником заражения могут стать фомиты – это предметы, которые могут передавать инфекцию.

Следовательно, чтобы обезопасить себя от обоих заболеваний, применяются одинаковые меры. Так, обязательно держать руки в чистоте и дезинфицировать, а также соблюдать дыхательный этикет: кашлять или чихать только в платок либо локоть.

В чем разница?

Главное различие – скорость передачи вируса. Грипп распространяется быстрее коронавируса. Он имеет более короткий инкубационный период, а время между последовательными заражениями составляет до трех дней, тогда как COVID-19 распространяется с интервалом в 5-6 суток.

Однако репродуктивное число (количество заражаемых от одного инфицированного) для коронавируса выше, чем для гриппа. Тем не менее, в Роспотребнадзоре уточнили, что статистические сравнения делать пока трудно из-за новизны вируса.

Хотя симптомы гриппа и коронавируса схожи, доля осложненных случаев отличается в пользу гриппа. В случае с COVID-19 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Для гриппа эти показатели заметно меньше.

Группа риска для гриппа: дети, беременные женщины, пожилые, люди с ВИЧ и хроническими заболеваниями. Заражению коронавирусом же более подвержены пожилые люди, и они же переносят болезнь наиболее тяжело.

На данный момент смертность от коронавируса выше, чем от гриппа, хотя медики подчеркивают, что для окончательных выводов должно пройти больше времени. В Роспотребнадзоре также отметили, что смертность определяется качеством и доступностью медицинской помощи, что, в целом, верно и для гриппа.

Для лечения COVID-19 в настоящее время не существует лицензированных препаратов, медики всего мира усиленно работают над их созданием. В то время как против гриппа существуют вакцины и противовирусные таблетки. Хотя прививка от гриппа неэффективна против коронавируса, врачи все же рекомендуют прививаться каждый год для общего усиления иммунитета.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения сообщает о пяти новых территориях, где обнаружился вирус: Колумбия, Перу, Того, Сербия и Святой Престол. В целом количество зарегистрированных случаев заражения превысило 100 тысяч.

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