В Алматы рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

С начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из стран риска, госпитализированные с диагнозом ОРВИ и ГРИПП.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал подробности о двух новых случаях коронавирусной инфекции и доложил о текущей ситуации, сообщает zakon.kz.

Напомним, что 15 марта текущего года в Алматы выявили еще два случая коронавируса.

Первый пациент - это супруга, ранее госпитализированного мужчины, которые прибыли из Москвы в Алматы. У нее подтвержден коронавирус. Она так же изолирована. Второй пациент — мужчина, прибыл рейсом Сеул — Алматы 13 марта. Он, как и все пассажиры, находящиеся на борту были сразу же изолированы в провизорный стационар на 14-дневный карантин.

Все, близко контактировавшие с больными помещены на карантинизацию.

Как ранее сообщалось, трое пациентов, прибыли из Германии. Третий прибыл рейсом Москва - Алматы.

В настоящий момент у 4 пациентов состояние удовлетворительное, у двоих средней степени тяжести. Все они получают лечение согласно утвержденного протокола, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия, - пояснил Тлеухан Абилдаев.

"Необходимо отметить, что все медорганизации города имеют необходимые запасы лекарственных средств и изделий медицинского назначения для выявления и лечения коронавируса, медработниками соблюдаются строгие меры предосторожности", - говорится в сообщении пресс-службы алматинского акимата.

Напомним, что для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют семь провизорных медицинских организаций. Для изоляции на карантин проводится работа по разворачиванию на семи объектах.

На сегодня, по городу на карантине по 1а категории в Многопрофильных стационарах находятся 704 человека, — добавил Руководитель управления общественного здоровья Алматы.

С начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из стран риска, госпитализированные с диагнозом ОРВИ и ГРИПП.

В заключении руководитель управления отметил, что в городе Алматы для удобства пребывания граждан подготовлены все необходимое, вплоть до средств личной гигиены.

Напомним, что в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

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