Советник Президента прокомментировал введение режима ЧП в Казахстане

Ррежим ЧП введен, в основном, чтобы государство могло действовать оперативно - Олжас Худайбергенов.

Внештатный советник Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов дал комментарии к введению режима ЧП в Казахстане и работе маркетов и рынков, сообщает zakon.kz.

Подробности он привел на своей странице в Facebook.

1. Продуктовые супермаркеты в ТРЦ закрываться не будут. Базары закрываться не будут, но к ним применят доп.меры санитарно-эпидемиологического характера.

2. Общепит (рестораны, столовые и т.д.) будет работать и далее.

3. Передвижение население и транспорта будет также как и сейчас. Но если по отдельным населенным пунктам ситуация будет ухудшаться, будут введены ограничения только по данным пунктам.

4. Передвижение грузов будет также, как и сейчас. Кстати, по ним ни в одном государстве не было ограничений.

"В целом, режим ЧП введен, в основном, чтобы государство могло действовать оперативно", - считает Олжас Худайбергенов.

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