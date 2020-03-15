Советник Президента прокомментировал введение режима ЧП в Казахстане
Ррежим ЧП введен, в основном, чтобы государство могло действовать оперативно - Олжас Худайбергенов.
Внештатный советник Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов дал комментарии к введению режима ЧП в Казахстане и работе маркетов и рынков, сообщает zakon.kz.
Подробности он привел на своей странице в Facebook.
1. Продуктовые супермаркеты в ТРЦ закрываться не будут. Базары закрываться не будут, но к ним применят доп.меры санитарно-эпидемиологического характера.
2. Общепит (рестораны, столовые и т.д.) будет работать и далее.
3. Передвижение население и транспорта будет также как и сейчас. Но если по отдельным населенным пунктам ситуация будет ухудшаться, будут введены ограничения только по данным пунктам.
4. Передвижение грузов будет также, как и сейчас. Кстати, по ним ни в одном государстве не было ограничений.
"В целом, режим ЧП введен, в основном, чтобы государство могло действовать оперативно", - считает Олжас Худайбергенов.
Все новости по теме читайте здесь
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!