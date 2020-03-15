Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии

Футболист будет платить зарплату докторам и рабочим, а предоставление услуг для пациентов будет бесплатным.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Футболист будет платить зарплату докторам и рабочим, а предоставление услуг для пациентов будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что Роналду решил не возвращаться в Турин из-за коронавируса, подтвержденного у его одноклубника Даниэле Ругани.

В Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.

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