Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии

Футболист будет платить зарплату докторам и рабочим, а предоставление услуг для пациентов будет бесплатным.

Фото : 1news.az15 марта 2020, 18:25

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Футболист будет платить зарплату докторам и рабочим, а предоставление услуг для пациентов будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что Роналду решил не возвращаться в Турин из-за коронавируса, подтвержденного у его одноклубника Даниэле Ругани.

В Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты