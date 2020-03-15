Елизавету II увезли из Букингемского дворца из-за коронавируса

Королева находится в добром здравии.

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

93-летняя королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец, чтобы не заразиться COVID-19. Из-за возраста она попадает в группу риска, поэтому ее увезли в Виндзорский замок, расположенный в графстве Беркшир. 98-летний супруг Елизаветы — принц Филипп — уже проживает в одном из коттеджей на территории другого виндзорского поместья — оно расположено в Сандрингеме, на западе графства Норфолк. Об этом сообщает издание The Sun.

Издание уточняет, что королева находится в добром здравии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.

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