Известная казахстанская теннисистка попала в карантин

Ярослава Шведова летела в одном самолете с пассажиркой, у которой был выявлен коронавирус.

Игрок и тренер сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова помещена в карантин в столичной больнице. Она летела одним рейсом с зараженной коронавирусом женщиной, сообщает zakon.kz.

Об этом написала сама Ярослава в своем Instagram.

Всем привет из карантина! Многие в Казахстане, наверное, слышали про рейс из Москвы в Нур-Султан 12 марта и что на том рейсе была пассажирка, летевшая из Милана у которой обнаружился коронавирус. Так вот я была на том рейсе.

Спортсменка пишет, что летела домой к семье из Калифорнии после того, как отменили рейс Индиан Веллс. После прилета ее поместили в стационарный карантин, как и всех пассажиров того рейса.

Напомним, что сегодня, 15 марта в Казахстане выявили новые случаи коронавируса.

О первых случаях коронавируса в Казахстане сообщили 13 марта. Это были мужчина и женщина, прилетевшие из Германии в Алматы. В этот же день сообщили о двух новых выявленных случаях. Одна женщина из Милана, прилетевшая в Нур-Султан. И мужчина из Германии в Алматы. 14 марта стало известно еще о двух инфицированных казахстанцах.

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