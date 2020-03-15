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Сагинтаев обратился к алматинцам

Распространение провокационных слухов и фейковых новостей будет пресекаться.

Фото : primeminister.kz15 марта 2020, 19:54

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил горожан, что акимат будет регулярно информировать о ситуации в городе, сообщает zakon.kz.

Об этом аким написал на своей странице в Facebook.

Уважаемые алматинцы! Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев принял решение о введении режима чрезвычайного положения. Причины известны. ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса, затронувшей и нашу страну. В Алматы зарегистрированы первые носители инфекции - 6 наших соотечественников, прибывших из стран, где развивается эпидемия. Пациенты изолированы. Принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры.

Бакытжан Сагинтаев заверил, что поручения Главы государства по защите жизни и здоровья граждан будут выполнены. Мобилизованы все службы города. Разрабатывается детальный план новых мер. Акимат будет регулярно информировать о ситуации в городе. В заключение аким попросил алматинцев доверять только официальной информации. Распространение провокационных слухов и фейковых новостей будет пресекаться.

"Уважаемые алматинцы! Дисциплина и ответственное поведение — главное оружие против коронавируса", - резюмировал аким Алматы.


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