В актауском отеле умер иностранец

По имеющейся информации, накануне вечером гость изрядно выпил.

Инцидент произошел сегодня, 15 марта, в гостинице "Renaissance Aktau Hotel", сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По имеющимся данным, в ночь на 15 марта гость изрядно выпил и поздно вернулся в свой номер. 15 марта мужчина должен был выселиться из отеля. Обеспокоенный персонал гостиницы стучался в номер, но безрезультатно. Тогда и вскрыли дверь, обнаружив тело. Они же вызвали полицейских и скорую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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