Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В актауском отеле умер иностранец

По имеющейся информации, накануне вечером гость изрядно выпил.

Фото : Lada.kz15 марта 2020, 20:15

Инцидент произошел сегодня, 15 марта, в гостинице "Renaissance Aktau Hotel", сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По имеющимся данным, в ночь на 15 марта гость изрядно выпил и поздно вернулся в свой номер. 15 марта мужчина должен был выселиться из отеля. Обеспокоенный персонал гостиницы стучался в номер, но безрезультатно. Тогда и вскрыли дверь, обнаружив тело. Они же вызвали полицейских и скорую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты