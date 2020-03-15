Air Astana распространила сообщение об ограничении полетов

Это связанно с чрезвычайным положением в стране.

Авиакомпания Air Astana получила информацию от правительства РК об ограничении полетов по направлениям в/из Казахстана, сообщает zakon.kz.

Решение вступает в силу в 8 утра 16 марта и будет действовать до 7 утра 15 апреля. При этом все казахстанские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Казахстан во время вступления в силу этих ограничений.

В данный момент в центр бронирования и информации авиакомпании, который работает в режиме 24/7, поступает огромное количество звонков, поэтому мы приносим извинения, если вам не удастся сразу дозвониться. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены.

Просим пассажиров, вылет которых планировался более чем через одну неделю, повременить с обращением, чтобы авиакомпания смогла вовремя осуществить перебронирование билетов тех, чей вылет должен был состояться в течение следующих 7 дней. Благодарим за понимание, - говорится в сообщении авиакомпании.

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