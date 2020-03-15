Алматинцам, скрывающим факты о заболевших и контактных лицах, пригрозили уголовным делом

В настоящее время городскими службами проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия согласно утвержденного Плана "Б".

Региональный штаб по противодействию распространения короновируса сообщает, что в Алматы на данный момент зарегистрировано семь лабораторно-подтвержденных случая заражения короновирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

В настоящее время городскими службами проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия согласно утвержденного Плана "Б".

При этом получение достоверных данных о заболевших и контактных лицах, своевременная их изоляция – одна из действенных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе.

Однако, в ходе проведения мероприятий участились факты сокрытия гражданами информации о контактных лицах и уклонение от госпитализации.

В этой связи официально информируем, что согласно статье 90 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане обязаны:

- соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих;

- проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций;

- информировать медицинский персонал о своем заболевании при инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

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В случае уклонения от обследования и лечения граждане, больные заболеваниями, представляющие опасность для окружающих, подвергаются освидетельствованию и лечению в принудительном порядке в соответствии с законодательством РК.

Уклонение от лечения лиц с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, находившихся в контакте с ними и нуждающихся в профилактическом лечении, а также сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте, создающее опасность заражения этими болезнями других лиц, будет преследоваться по закону, - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, в соответствии со статьей 305 УК РК, влечет за собой уголовную ответственность.

Акимат Алматы просит граждан быть ответственными и соблюдать санитарно-гигиенические правила, в случае наличия симптомов придерживаться режима самоизоляции.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

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