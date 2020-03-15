Ерлан Карин дал свое объяснение вводимому чрезвычайному положению
Все эти решения принимаются в первую очередь в интересах обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения.
Советник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин призвал казахстанцев не паниковать по поводу введения чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.
Он уверен, что это необходимо для мобилизации ресурсов и принятия госорганами быстрых решений, для недопущения масштабного распространения вируса.
Свое обращение Ерлан Карин опубликовал в своем Telegram-канале.
Введение Чрезвычайного положения позволит оформить необходимые решения в соответствующем правовом режиме. Государство действует на опережение. Основные меры были приняты еще раньше, затем поэтапно, в зависимости от развития ситуации, принимались дополнительные упреждающие меры, - пишет Ерлан Карин.
В связи с введением Чрезвычайного положения, конечно, будут новые ограничительные меры, но в целом функционирование основных объектов жизнеобеспечения населения сохранится. В частности, магазины и аптеки в ТРЦ будут работать.
Все эти решения принимаются в первую очередь в интересах обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения.
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