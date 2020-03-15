Ерлан Карин дал свое объяснение вводимому чрезвычайному положению

Все эти решения принимаются в первую очередь в интересах обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения.

Советник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин призвал казахстанцев не паниковать по поводу введения чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

Он уверен, что это необходимо для мобилизации ресурсов и принятия госорганами быстрых решений, для недопущения масштабного распространения вируса.

Свое обращение Ерлан Карин опубликовал в своем Telegram-канале.

Введение Чрезвычайного положения позволит оформить необходимые решения в соответствующем правовом режиме. Государство действует на опережение. Основные меры были приняты еще раньше, затем поэтапно, в зависимости от развития ситуации, принимались дополнительные упреждающие меры, - пишет Ерлан Карин.

В связи с введением Чрезвычайного положения, конечно, будут новые ограничительные меры, но в целом функционирование основных объектов жизнеобеспечения населения сохранится. В частности, магазины и аптеки в ТРЦ будут работать.

Все эти решения принимаются в первую очередь в интересах обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения.

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