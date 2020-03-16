В App Store запрещены игры про коронавирус

Компания объяснила, что предпримет шаги по дополнительной проверке приложений, который посвящены пандемии, так как это "начинает влиять на все аспекты жизни людей по всему миру".

Американская компания Apple ужесточила требования к связанным с коронавирусом приложениям в магазине App Store, сообщает zakon.kz.

Информация об этом размещена на сайте разработчиков Apple.

Компания объяснила, что предпримет шаги по дополнительной проверке приложений, который посвящены пандемии, так как это "начинает влиять на все аспекты жизни людей по всему миру".

Мы критически оцениваем приложения, чтобы убедиться в том, что их источники данных являются авторитетными, и что разработчики, представляющие эти приложения, являются представителями авторитетных организаций - таких как государственные или неправительственные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, компании, имеющие глубокие знания в области здравоохранения, а также медицинские или образовательные учреждения, пояснили в Apple.

В дополнение к ограничению числа разработчиков приложений о коронавирусе и усложнённой процедуре одобрения, компания также запретила выпуск развлекательных приложений и игр, которые стремятся извлечь выгоду из горячей темы.

Apple просит разработчиков при подаче срочных заявок на модерацию, отмечать пункт "Событие, чувствительное ко времени". Такие приложения будут рассматриваться вне очереди.

27 февраля Apple удалила из своего магазина в Китае приложение Plague Inc – симулятор эпидемий.

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