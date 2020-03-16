Шварценеггер показал, как учит свою собаку мыть руки

В самом видео Шварценеггер рассказал, что моет руки около 50 раз в день, при этом особое внимание уделяет ногтям.

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер показал миру, как учит своего пса Черри тщательно мыть руки, сообщает zakon.kz.

72-летний артист опубликовал забавное обучающее видео на своей официальной странице в Instagram.

Я пытался сделать инструкцию по мытью рук для Черри, но думаю вы, ребята, уделите ей больше внимания. Берегите себя, мойте руки, - написал Шварценеггер в подписи к ролику. Он добавил, что "так все вместе мы можем снизить темпы заражения и защитить друг друга" в рамках борьбы с коронавирусом.

В самом видео Шварценеггер рассказал, что моет руки около 50 раз в день, при этом особое внимание уделяет ногтям.

Добавим, ранее стало известно, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга заразились новым коронавирусом. Сейчас они находятся в изоляции.

В мире всего зарегистрировано 156 494 случаев КВИ в 152 странах, в том числе:

в КНР – 80 884 (за сутки - 20 сл.) случаев (ежедневный прирост – 0,02%), из них - 3 199 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%). Выписано с выздоровлением 66 911 человек (82,7%). Остается в стационарах 10 734 больных; в других странах мира – 75 650 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил – 17,2 %), из них – 2 623 летальных, показатель летальности – 3,4 %.

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