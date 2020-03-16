16 марта казахстанцев ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега
На юге, юго-востоке и востоке сохранится погода без осадков.
На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает zakon.kz.
А на юге, юго-востоке и востоке сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед,- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, ночью на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед.
Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.
В Атырауской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, преимущественно облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 2°, преимущественно облачно, снег.
Прогноз погоды на 16 марта.
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