16 марта казахстанцев ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега

На юге, юго-востоке и востоке сохранится погода без осадков.

На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает zakon.kz.

А на юге, юго-востоке и востоке сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед,- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, ночью на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед.

Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

В Атырауской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 2°, преимущественно облачно, снег.

Прогноз погоды на 16 марта.

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